بنزرت: 28 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة ثالثة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 28 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 27 محلية و حالة وافدة.

و توزع الإصابات المُسجّلة كالآتي:

- 17 معتمدية العالية من مخالطين حالتين سابقتين

-02 معتمدية منزل بورقيبة من مخالطين حالات سابقة

-08 بنزرت الشمالية حالة وافدة و 07 محلية من مخالطين حالات سابقة

-01 منزل جميل من مخالطي حالة سابقة

كما تم تسجيل حالة وفاة ثالثة حاملة للفيروس.

وقد بلغ مجموع الإصابات منذ بداية الجائحة 109، فيما بلغ عدد الحالات من تاريخ فتح الحدود 27 جوان 78 إصابة.

عدد حالات الوفاة 03

عدد الحالات النشيطة 64

عدد حالات الشفاء 42

عدد الحالات خلال 14 يوما الأخيرة 78 حالة

ودعت الادارة الجهوية للصحة ببنزرت كافة المصابين للالتزام بالحجر الصحي الداتي دعت جميع المخالطين لاحترام الحجر الصحي.

ونظرا للوضعية الوبائية و النسق التصاعدي والسريع لحالات العدوى فان الجميع مدعو لاحترام اجراءات الوقاية خاصة منها لبس الكمامات و التباعد الجسدي و غسل الأيدي.

كما طالبت إدارة الصحة الجهوية ببنزرت كبار السن و المصابين بالأمراض المزمنة بأخد الحيطة و تجنب التجمعات و التنقل الا للضرورة.

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