بنزرت: 283 إصابة جديدة بكورونا خلال أربعة أيام

أعلنت الادارة الجهوية للصحة ببنزرت، أنه تم بتاريخ 4 و 5 أكتوبر 2020، تسجيل 139 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و بتاريخ 6 و 7 أكتوبر عن تسجيل 144 اصابة ليصبح العدد الجملي للاصابات 896 إصابة.

كما تم خلال هذه الفترة تسجيل 05 حالات وفاة لمصابين بالفيروس ليرتفع عدد الوفايات الى 17 بالنسبة لحالات الشفاء أو رفع الحجر الصحي فقد بلغت 421 حالة.

وأكدت الادارة الادارة الجهوية للصحة أن هذه الأرقام رغم نسقها التصاعدي لا تعكس العدد الحقيقي للاصابات باعتبار أن رفع العينات يتم حاليا لدى الأشخاص المشتبه باصابتهم و للمخالطين الذين يحملون أعراض المرض و أن الوضع الويائي دقيق للغاية و يتطلب التحلي بروح المسؤولبة من الجميع و التقيد بالبروتوكولات الصحية .

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