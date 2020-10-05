بنزرت: 3 حالات وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة أنه بتاريخ 2 و 3 أكتوبر 2020، تم تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح العدد الجملي للاصابات 619 اصابة.
كما تم تسجيل 3 حالات وفاة لمصابين بالفيروس، الاولى لمصاب مقيم بقسم الانعاش و هو مهني صحة بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، و الثانية لمصاب أصيل منزل بورقيبة و توفي بالمستشفى الحهوي بمنزل بورقيبة، و الثالثة لمصاب أصيل معتمدية رأس الجبل و توفي بالمستشفى الجهوي منزل بورقيبة بقسم كوفيد 19 ليرتفع عدد الوفيات منذ شهر مارس الى 12.
وبلغ عدد المقيمين بالمستشفى 17 منهم 04 بقسم الانعاش و 13 بوحدة كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
وأكدت الإدارة الجهوية للصحة بأن الأرقام تشير الى ارتفاع وتيرة الاصابات و الوضع الوبائي ينذر بالخطر، داعية إلى احترام البروتوكولات الصحية من لبس الكمامة و التباعد الجسدي و تجنب التجمعات و غسل الايدي .
كلمات البحث :إصابة;بنزرت;كورونا;وفاة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.