بنزرت: 3 حالات وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة أنه بتاريخ 2 و 3 أكتوبر 2020، تم تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح العدد الجملي للاصابات 619 اصابة.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة لمصابين بالفيروس، الاولى لمصاب مقيم بقسم الانعاش و هو مهني صحة بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، و الثانية لمصاب أصيل منزل بورقيبة و توفي بالمستشفى الحهوي بمنزل بورقيبة، و الثالثة لمصاب أصيل معتمدية رأس الجبل و توفي بالمستشفى الجهوي منزل بورقيبة بقسم كوفيد 19 ليرتفع عدد الوفيات منذ شهر مارس الى 12.

وبلغ عدد المقيمين بالمستشفى 17 منهم 04 بقسم الانعاش و 13 بوحدة كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.

وأكدت الإدارة الجهوية للصحة بأن الأرقام تشير الى ارتفاع وتيرة الاصابات و الوضع الوبائي ينذر بالخطر، داعية إلى احترام البروتوكولات الصحية من لبس الكمامة و التباعد الجسدي و تجنب التجمعات و غسل الايدي .

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