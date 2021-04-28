بنزرت: 4 وفيات و109 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت مساء الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 27 أفريل 2021، تسجيل 4 وفيات جديدة بكورونا و109 إصابة من جملة 344 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع العدد الجملي للمصابين منذ بداية الجائحة بالجهة إلى 8668 شخصا، تعافى منهم 7522 شخصا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 427 حالة وفاة.

وتتوزع الإصابات الجديدة كما يلي:

-34 ببنزرت الشمالية

-14 بجرزونة

-13 ببنزرت الجنوبية

-2 حالات في سجنان

-11 حالة بمنزل بورقيبة

-21 حال في رأس الجبل

-1 حالة بنتيجة

-3 حالات بمنزل الجميل .

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