بنزرت: 4 وفيات و89 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت مساء الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 14 جوان 2021، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 320 عينة.

وقد ارتفع العدد الجملي للمصابين بالفيروس في الجهة إلى 11399 شخصا، مع ارتفاع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 572 شخصا.

وقد سُجلت حالات الوفاة الأربع بكل من معتمدية بنزرت الجنوبية ورأس الجبل ووبنزرت الشمالية.

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