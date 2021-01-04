بنزرت: 4094 إصابة و250 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت مساء الأحد، أنه تم إلى حدود نهاية سنة 2020 تسجيل 4094 إصابة بفيروس كورونا المستجد من بين 14677 تحليلا م إجراءه، من بينهم 2150 إصابة في صفوف الإناث و1944 في صفوف الذكور.

كما بلغ العدد الجملي للوفيات 250 منها 220 حالة وفاة بكوفيد 19 مؤكدة مخبريا (PCR) و 30 لحالات محتملة (مشخصة بالأشعة المقطعية SCANNER)).

وبلغت عدد الحالات النشيطة إلى نهاية السنة المنقضية، 384 شخصا، فيما ارتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 3490 شخصا.

وكشفت إدارة الصحة الحهوية إلى أنه تم تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 2 جانفي 2021 وحالة وفاة واحدة.

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