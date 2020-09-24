بنزرت: 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2020، عن تسجيل 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 22 حالة مستورة و 21 حالة محلية.

وتتوزع الإصابات كالآتي:

- 29 اصابات بمعتمدية بنزرت الشمالية من بينها 07 إصابات محلية و 22 اصابة مستوردة لدى مهاجرين غير شرعيين مقيمين بمركز ايواء بالجهة

- 07 اصابات بمعتمدية رأس الجبل كلها محلية

- 03 اصابات محلية بمعتمدية منزل بورقيبة

- 02 اصابات محلية بمعتمدية ماطر

- 01 اصابة بمعتمدية بنزرت الجنوبية محلية

- 01 اصابة بمعتمدية جرزونة محلية

ويصبح بذلك العدد الجملي للإصابات 280 إصابة وعدد حالات الشفاء 83، فيما بلغ عدد الوفيات 4 أشخاص، وعدد الإصابات المقيمة بالمستشفيات 5 أشخاص.

و دعت الادارة الجهوية للصحة كافة الأشخاص إلى ضرورة ارتداء الكمامة عند الاتصال بكل المؤسسات الصحية وفي أماكن العمل و الأماكن المكتظة و المغلقة و غسل الأيدي بانتظام و تطهير الأسطح والمحيط.

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