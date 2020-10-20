بنزرت: 5 معتمديات مستوى الإنذار بها مرتفع جدا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت اليوم الثلاثاء، أنه تم إلى حدود يوم أمس الاثنين 19 أكتوبر 2020 تسجيل 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و46 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشار البلاغ إلى أن مستوى الإنذار مرتفع جدّا خلال الـ14 يوما الأخيرة بخمس معتمديات، وهي معتمدية بنزرت الشمالية بـ298 إصابة ومعتمدية ماطر بـ107 إصابة ومعتمدية رأس الجبل بـ102 إصابة ومنزل بورقيبة بـ96 إصابة والعالية بـ 82 إصابة وجرزونة بـ 28 إصابة خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة.



كلمات البحث :إنذار;بنزرت;معتمديات