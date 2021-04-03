بنزرت: 53 إصابة بالسلالة البريطانية في 11 معتمدية

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم تسجيل 53 حالة إصابة بالسلالة البريطانية المعروفة بسرعة الانتشار في 11 معتمدية وهي بنزرت الشمالية- منزل بورقيبة – رأس الجبل -غار الملح -أوتيك -بنزرت الجنوبية–ماطر -العالية -منزل جميل – سجنان – جومين.

وأكدت إدارة الصحة ببنزرت عن ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بين الأسبوع 11(15 – 21 مارس) والأسبوع 12 (22–28مارس) حيث تضاعف عدد الإصابات وهو ما ينذر بإمكانية تطور خطير في الوضع الوبائي، خاصة في ظل تضاعف نسبة إيجابية التحاليل وارتفاع في عدد البؤر العائلية وفي الوسط المهني.

وحذّرت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت الصحة كافة المواطنين من خطورة تسارع نسق إنتشار عدوى السلالات المتحوّلة من فيروس كورونا، داعية الجميع إلى عدم التراخي والالتزام بالإجراءات الوقائية على غرار التباعد الجسدي وإرتداء الكمامة.

كما تم تسجيل 32 إصابة جديدة بكوفيد 19 ليرتفع العدد الجملي للإصابات 7466 وتسجيل حالة وفاة يوم 2 افريل ليرتفع العدد الجملي للوفيات 389 اما حالات التعافي فقد بلغت 6781.

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