بنزرت: 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الادارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 02 نوفمبر 2020 تسجيل 55 اصابة جديدة بكوفيد 19 ليصبح العدد الجملي للحالات و بعد تحيين المعطيات 2306 اصابة .

و تتوزع الإصابات الجديدة على النحو التالي

-بنزرت الشمالية 15

-العالية 9

-غار الملح 1

-ماطر 2 -منزل بورقيبة 7

-تينجة 1

-منزل جميل 3

-رأس الجبل 14

-جرزونة 1

-بنزرت الجنوبية 2

عدد الوفيات 90

عدد المصابين الذين رفع عنهم الحجر الصحي 1771 شخصا

عدد الحالات النشيطة 444 شخصا

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