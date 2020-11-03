بنزرت: 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الادارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 02 نوفمبر 2020 تسجيل 55 اصابة جديدة بكوفيد 19 ليصبح العدد الجملي للحالات و بعد تحيين المعطيات 2306 اصابة .
و تتوزع الإصابات الجديدة على النحو التالي
-بنزرت الشمالية 15
-العالية 9
-غار الملح 1
-ماطر 2 -منزل بورقيبة 7
-تينجة 1
-منزل جميل 3
-رأس الجبل 14
-جرزونة 1
-بنزرت الجنوبية 2
عدد الوفيات 90
عدد المصابين الذين رفع عنهم الحجر الصحي 1771 شخصا
عدد الحالات النشيطة 444 شخصا
كلمات البحث :إصابة;بنزرت;كورونا
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