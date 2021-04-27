بنزرت: 6 وفيات و 77 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت مساء الاثنين، أنه تم بتاريخ 24 أفريل 2021، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للمصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة بالجهة إلى 8668 شخصا.

كما تم تسجيل 6 وفيات خلال يومي 24 و25 أفريل الجاري، ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية الوباء إلى 424 شخصا بالجهة.

وتتوزع الإصابات الجديدة كما يلي:

-27 حالة ببنزرت

-4 حالات بجرزونة

-8 حالات ببنزرت الجنوبية

-13 حالة برأس الجبل

-7 حالات بمنزل الجميل

-12 حالة بمنزل بورقيبة

-5 حالات بماطر

-1 حالة واحدة بجومين.

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