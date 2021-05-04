بنزرت: 6 وفيات و55 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت مساء الاثنين، أنه تم بتاريخ 3 ماي 2021، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى 448 شخصا.

وقد بلغ العدد الجملي للمصابين بالجهة منذ بداية الجائحة 9084 شخصا، تعافى منهم 7988 مريضا، فيما يزال 1344 شخصا في الحجر الصحي.

وقد تم تسجيل حالات الوفاة الجديدة في كل من بنزرت الشمالية وجرزونة وجومين وأوتيك ومنزل الجميل ورأس الجبل.

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