بنزرت: 6 وفيات و70 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 3 نوفمبر 2020، تسجيل 70 اصابة جديدة بكوفيد 19 من مجموع 170 عينة ( 95 عينة بمخبر المستشفى الجهوي منزل بورقيبة و68 عينة بمخبر خاص و 7 عينات بالمستشفى العسكري بتونس) ليرتفع العدد الجملي للإصابات إلى 2376 إصابة .

و تتوزع الإصابات الجديدة كالتالي:

-22 إصابة بمعتمدية بنزرت الشمالية

-12 إصابة بممعتمدية نزل بورقيبة

- 11إصابات بمعتمدية رأس الجبل

-5 إصابات بمعتمدية ماطر

-4 إصابات بمعتمدية العالية

-7 إصابات بمعتمدية جرزونة

-3 إصابات بمعتمدية تينجة

-2 اصابات بمعتمدية أوتيك

-2 بنعتمدية منزل جميل

-1 اصابة بمعتمدية غزالة

-اصابة بمعتمدية بنزرت الجنوبية

كما تم تسجيل 6 حالات وفات بكوفيد 19 ليرتفع اجمالي الوفايات الى 96 حالة وفاة.

وأكدت الإدارة الجهوية لصحة بأنه تم رفع الحجر الصحي عن 1798 مصابا و لا يزال 482 حاملين الفيروس.

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