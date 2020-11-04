بنزرت: 6 وفيات و70 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 3 نوفمبر 2020، تسجيل 70 اصابة جديدة بكوفيد 19 من مجموع 170 عينة ( 95 عينة بمخبر المستشفى الجهوي منزل بورقيبة و68 عينة بمخبر خاص و 7 عينات بالمستشفى العسكري بتونس) ليرتفع العدد الجملي للإصابات إلى 2376 إصابة .
و تتوزع الإصابات الجديدة كالتالي:
-22 إصابة بمعتمدية بنزرت الشمالية
-12 إصابة بممعتمدية نزل بورقيبة
- 11إصابات بمعتمدية رأس الجبل
-5 إصابات بمعتمدية ماطر
-4 إصابات بمعتمدية العالية
-7 إصابات بمعتمدية جرزونة
-3 إصابات بمعتمدية تينجة
-2 اصابات بمعتمدية أوتيك
-2 بنعتمدية منزل جميل
-1 اصابة بمعتمدية غزالة
-اصابة بمعتمدية بنزرت الجنوبية
كما تم تسجيل 6 حالات وفات بكوفيد 19 ليرتفع اجمالي الوفايات الى 96 حالة وفاة.
وأكدت الإدارة الجهوية لصحة بأنه تم رفع الحجر الصحي عن 1798 مصابا و لا يزال 482 حاملين الفيروس.
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