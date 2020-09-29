بنزرت: 64 إصابة جديدة بكورونا

أكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني اليوم الثلاثاء، أن الجهة الصحية ببنزرت سجلت إصابة 64 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، من بينهم 13 عاملة بمصنع نسيج ببنزرت الشمالية.

وبين أن خلية اليقظة والترصد الطبي التابعة للهيئة الجهوية لمكافحة فيروس كورونا، تولت مراسلة رئيس الهيئة، والي بنزرت، من أجل إقرار غلق المصنع المذكور لمدة 48 ساعة من أجل تنفيذ حملة تعقيم شاملة به، بالتوازي مع إجراء بحث وبائي معمق في محيط كامل العملة، قبل اتخاذ قرار غلقه لمدة 14يوما من عدمه، وذلك بعد التنسيق مع مصالح قسم تفقدية طب الشغل وطبيب الشغل المتابع للمصنع.

وأضاف المدير الجهوي للصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بولاية بنزرت، بات في حدود 415 حالة إصابة منذ اندلاع الجائحة الفيروسية، منهم ،281 حالة نشيطة، و127حالة شفاء، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 7 حالات حتى اليوم.

يشار إلى أنه تم إيواء 4 أشخاص مصابين بالفيروس بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، ومصابين اثنين بقسم « كوفيدـ19″ بالمستشفى المحلي بمنزل بورقيبة، ومصابين اثنين في مصحة خاصة وفق تأكيد المصدر ذاته.

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