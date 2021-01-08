بنزرت: 69 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 07 جانفي 2021، تسجيل 69 إصابة جديدة بكوفيد 19 ليرتفع عدد الإصابات إلى 4429 إصابة كما تم التبليغ عن حالتي 02 وفاة جديدتين ليرتفع عدد الوفيات إلى 260 حالة وفاة.

وبلغ العدد الجملي للمتعافين 3696 شخصا، فيما يزال 514 شخصا حاملا للفيروس التاجي.

وأشارت إدارة الصحة الجهوية إلى وجود ارتفاع في عدد الحالات المجمعة داخل العائلة الواحدة، داعية كل الحالات النشيطة و المخالطين للحالات الايجابية إلى الالتزام بالحجر الصحي و احترام إجراءات الحجر داخل المنزل.

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