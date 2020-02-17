بنعروس: تفكيك شبكة تنشط في مجال تدليس تأشيرات السفر

باشرت الفرقة الثانية بالإدارة الفرعية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببنعروس البحث في قضية عدلية موضوعها التدليس وافتعال وثائق رسمية مدلسة، لتتمكن الإدارة الفرعية لمكافحة الاجرام معززة بدوريات تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني إثر نصب كمائن من الكشف عن شبكة تنشط في مجال تدليس تأشيرات السفر باتجاه أوروبا و الاطاحة بـ 20 شخصا منهم 3 حاملين لجنسيات دول افريقية بعد أن شمل البحث 25 مشتبه فيهم ينشطون صلبها.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه تم حجز جوازات سفر تحتوي على تأشيرات مدلسة والعشرات من جوازات السفر والوثائق المرمية بالتدليس.

كلمات البحث :بنعروس;تأشيرات سفر;تدليس