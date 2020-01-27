بني خيار: القبض على منفّذ عملية «براكاج» لسيارة أجرة



تمكنت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بنابل يوم أمس الأحد 26 جانفي 2020، من إلقاء القبض على شخص بجهة بني خيار (38 سنة قاطن الجهة من ذوي السّوابق العدليّة في مجال السّرقات وغادر السّجن حديثا إثر قضائه لعقوبة بدنيّة) صادرة في شأنه 04 مناشير تفتيش من أجل « السرقة والأضرار بملك الغير » .

وقد تعمّده الأخير اعتراض سيّارة أجرة « تاكسي » متسلحا بآلة حادّة « سكين » والإعتداء على الحريف وذلك بتسديد طعنتين له والإستيلاء على هاتف جوّال السّائق ومبلغ مالي قدره 100 دينار متأتٍ من عائدات سيارة الأجرة.

وأذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بنابل بمراجعتها بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها « الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة والأضرار عمدا بملك الغير الخاصّ والسّلب ».

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