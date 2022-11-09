بن جحا: رفع تحجير السفر على والدي الطفلة يُمكن أن يدعم مؤيدات تونس لاسترجاعها

اخر تحديث : 09/11/2022

طفلة تونسية بإيطاليا

اعتبر الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية والمختص في حقوق الانسان فريد بن جحا في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الأربعاء، أنّ قرار رفع تحجير السفر على والدي طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات كانت اجتازت الحدود البحرية خلسة نحو ايطاليا خلال عملية هجرة غير نظامية، يُمكن أن ينفع بصفة مباشرة مؤيدات الدولة التونسية لاسترجاع الطفلة.
وأبرز بن جحا بأن القضاء الإيطالي رفض ارجاع الطفلة لان الظروف غير ملائمة للاستقرار النفسي لها ، لكنه برفع تحجير السفر لم يعد هناك خطر يهدد مصلحتها من أجل العودة للمحيط العائلي، وفق تقديره.


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