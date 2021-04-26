بن خليل: اللجنة العلمية تدرس الحجر الصحي الشامل وغلق كافة الحدود

أكدت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة كورونا جليلة بن خليل في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين، أن الوضع الصحي صعب جدا، والمنظومة الصحية ومهنيي الصحة في إنهاك تام .

وأشارت بن خليل إلى أن اللجنة العلمية تدرس حاليا جميع الفرضيات على غرار:

-فرض حجر صحي شامل

- غلق الحدود البرية والبحرية والجوية

- تقليص فترة حظر الجولان لتعود إلى الساعة السابعة مساء للجميع

-إعلان حالة طوارئ صحية

-العودة إلى مقاعد الدراسة (باعتبار وأن غلق المدارس والمعاهد اتخذ للتقليص من الضغط على التنقل في وسائل النقل والاكتظاظ وليس لتسجيل إصابات في المدارس والمعاهد).

وكشفت بن خليل بأن اللجنة العلمية ستجتمع غدًا الثلاثاء، وتدرس جملة الفرضيات المطروحة وتقدم مقترحاتها للجنة الوطنية لمجابهة كورونا لاتخاذ القرارات اللازمة.

واعتبرت بن خليل أن أكبر إشكال لدى اللجنة العلمية هو أن الإجراءات المتخذة كافة لم تُطبق.

ورجّحت بن خليل بأن السلالة الموجودة في منوبة ليست السلالة الافريقية أو البرازيلية بل فيها تحورات أخرى في انتظار صدور نتائج التقطيع الجيني.

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