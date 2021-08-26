بن خليل: الوضع الوبائي مازال مخيفا ولا يمكن الإقرار بتحسنه نهائيا

أكدت عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا جليلة بن خليل في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الخميس، أن الوضع الوبائي مازال مخيفا، مشددة على أنه لا يمكن الإقرار بتحسن الوضع الوبائي نهائيا إلا عندما تصل نسبة التحاليل الإيجابية لـ10 بالمائة وتصل حتى 5 بالمائة.

وبينت بن خليل بأن الوضعية الوبائية في تونس تتحسن تدريجيا لكن بنسق بطيء وضغيف ويمكن أن تتطور في أي لحظة طالما نسبة التحاليل الإيجابية أكثر من 20% ».

ودعت بن خليل إلى ضرورة الحذر حاليا خاصة من السلالات المتحورة التي يمكن ان تتسرب للبلاد.

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