بن سالم: تونس تمثل ورقة في أيادي الغرب وهناك استراتيجية تجويع مُبرمجة ستُطبق عليها

أكد أستاذ القانون والسفير السابق ووزير التربية السابق حاتم بن سالم في تصريح لقناة التاسعة اليوم الجمعة، أنّ تونس تمثل ورقة في أيادي الغرب وأن التأثير الخارجي له وطأته على بلادنا، معلنا عن وجود استراتيجية تجويع مُبرمجة ستُطبق على تونس.

وقال بن سالم إن تونس مرتع للمخابرات الأجنبية، وتعيش اليوم في عزلة.

ودعا بن سالم الرئيس قيس سعيد إلى إرجاع منطق العقل والحكمة وتجميع أكثر ما يُمكن من الأطراف والكفاءات حوله، معتبرا مقترح الرئيس سحب الوكالة مخاطرة كبيرة على تونس.

كما اعتبر بن سالم أنه لا يُمكن بناء مشروع مستقبلي في تونس دون حضور اتحاد الشغل، مؤكدا أنه ليس مع مسار ينفرد فيه القرار وأن تونس تشهد حالة صدام والوضع العام لا يتحمّل ذلك.

وشدد حاتم بن سالم على ضرورة أن تلعب الأحزاب السياسية دورها ولا بُدّ من إعطاء فرصة أخرى لها.

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