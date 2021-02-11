بن سدرين: جميع الحكومات تواطئت في ملف البنك الفرنسي التونسي ما عدا حكومة الفخفاخ

أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في حوار على قناة التاسعة مساء اليوم الخميس، أن جميع الحكومات ما بعد الثورة كانت متواطئة في ملف البنك الفرنسي التونسي BFT ما عدا حكومة إلياس الفخفاخ.

وأشارت بن سدرين إلى أن حكومة الفخفاخ ذهبت في اتجاه إيقاف النزيف.

وكان رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان ،بدر الدين القمودي، أن اللجنة أثبتت وجود تدليس و تضارب في الوثائق المنشورة من طرف هيئة الحقيقة و الكرامة في ما يهم ملف البنك الفرنسي التونسي.

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