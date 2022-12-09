بن عروس: افتتاح مركز الأمان لإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ

تمّ اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، افتتاح مركز « الأمان » ببن عروس لإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ، الذي تبلغ طاقة استيعابه بــ 20 سريرا بإشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ وحضور عز الدين الشلبي والي الجهة.

وأبرزت الوزيرة أنّ هذا الإحداث يتنزل في إطار تعزيز مؤسسات التعهد بالنساء ضحايا العنف، حيث تطوّر عدد هذه المراكز من 2 فقط في مستهلّ 2022 إلى 9 مراكز حاليّا، مؤكّدة مواصلة الجهود لتوفير مركز تعهّد بكلّ ولاية على الأقل خلال السنتين القادمتين وتغطية كل جهات الجمهوريّة قبل موفى 2024.

وأعلنت الوزيرة انطلاق المشاورات مع وزارتي العدل والدّاخليّة بهدف تنسيق الجهود لتجاوز بعض الصّعوبات التي يواجهها أحيانا تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة على مستوى التسريع في زمن التقاضي وإيلاء الأولويّة لدى معالجة جرائم العنف ضد المرأة، مؤكدة تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة وممثلي النّيابة العموميّة حول مقتضيات هذا القانون الرّيادي على المستوى العربي.

وبيّنت الوزيرة أنه تمّ منذ 14 مارس 2022 إمضاء منشور مشترك بين وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن ووزارة الصحة حول الشهادة الطبيّة الأوّليّة المجّانيّة لفائدة النّساء ضحايا العنف وتيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبيّة والإقامة لفائدتهنّ وتمكينهنّ من الحصول على الشّهادة الطبيّة الأوّليّة المعتمدة في إثبات حالات الاعتداء مجّانا وفي أجل لا يتجاوز 48 ساعة ومهما كان القائم بالعنف.

كلمات البحث :بن عروس;عنف;مركز الأمان