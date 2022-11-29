بن عروس: القبض على شخصين من أجل سرقة أحد الفروع البنكية

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه على إثر تعرض أحد الفروع البنكية بجهة برج السدرية يوم 24 نوفمبر 2022 إلى عملية سطو بواسطة سلاح أبيض من طرف شخصين ملثمين والاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة من عملات نقدية مختلفة، تمّ تكوين فريق أمني تابع للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس الذي قام بعد استشارة النيابة العمومية بإجراء سلسلة من التحريات التقنية والميدانية وتفعيل العمل الارشادي بالجهة وحصر الشبهة في شخصين قاطنين بجهة قرمبالية.

وأكدت الوزارة أنه تمّ ايقاف المظنون فيهما اللذين اعترفا خلال التحريات بما نسب لهما بعد مجابهتهما بجملة من الأدلة والقرائن واسترجاع جزء كبير من المبالغ المالية المسروقة.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما إضافة إلى 03 أشخاص آخرين متورطين في نفس القضية واستكمال الاجراءات القانونية في شأنهم.

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