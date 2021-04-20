بن عروس: تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات والقبض على اثنين من عناصرها

تمكنت دورية تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، يوم 19 أفريل 2021، بعد نصب كمين محكم، من تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات والقبض على شخصين (قاطنان بجهة تونس العاصمة) وحجز كمية من مخدّر « الهيروين » بمنزلهما، وكمية من مخدر القنب الهندي « زطلة » وكمية من بذور نبتة « الماريخوانا » وسيارة تمّ استغلالها في ترويج المخدرات، إلى جانب حجز دفاتر بنكية وهواتف جوالة.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بالاحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الداخلية.

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