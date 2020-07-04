بن عروس: حجز بضائع مقلدة متأتية من التهريب بقيمة 300 ألف دينار

قامت مصالح الإدارة الفرعية للاستعلامات بالحرس الديواني بالتنسيق مع فرقة الحرس الديواني ببن عروس بحجز 4700 قطعة ملابس جاهزة وأحذية تحمل علامات مقلدة متأتية من التهريب.

وقد مكن العمل الاستعلامي من الكشف عن مخزن كائن بجهة بن عروس يحتوي على البضائع المذكورة علاوة على 175 إطارا مطاطيا مهربا.

وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 300 ألف دينار.

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