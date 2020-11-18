بن عروس: حجز 6 بنادق مائية ومسدس وإطلاقات حربية

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس يوم 17 نوفمبر 2020، من القبض على شخص من متساكني الجهة الصناعية ببن عروس إثر توفر معلومات مفادها تحوزه على بنادق مائية والتفريط فيها بالبيع.

وبتفتيش مستودع على ملكه، تم حجز 06 بنادق مائية ومسدس عيار 5/4 يعمل بالضغط الهوائي و144 رصاصة من نفس العيار و12 اطلاقة حربية مختلفة الاعيرة وقنديل وتمثال إمرأة ومنظارين وحربة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن النيابة العمومية أذنت باستشارتها للفرقة المذكورة بالتعهد بالموضوع.

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