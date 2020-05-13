بن علية: أغلب الحالات المصابة المستوردة في تونس جاءت من هذه الدول

أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية في ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء، أن 247 حالة مصابة بفيروس كورونا مستوردة.

وبينت بن علية بأن أغلب الحالات المصابة المستوردة جاءت من فرنسا وتركيا والكونغو وبدرجة أقل من مصر.

وأشارت بن علية إلى أن الحالات المصابة المستوردة من إيطاليا ووهان الصينية لم تكن كثيرة وذلك يعود للإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية مبكرا عبر غلق الحدود تدريجيا وغلقها مع ايطاليا يوم 14 مارس المنقضي مع تقصي جميع الوافدين من هذه الدول.

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