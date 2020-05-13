بن علية: أي شخص ينتقل من منطقة حمراء إلى أقل خطورة يجب أن يخضع للحجر الذاتي لـ14 يوما

أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية في ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء، أن التنقل بين الجهات ممنوع إلا للمرخص لهم .

وبينت بأن علية بأن ولايات الجمهورية تنقسم إلى مناطق ذات خطورة ضعيفة والتي الولايات التي شفي بها جميع مصابي كورونا ومناطق ذات خطورة متوسطة ومناطق حمراء .

وشددت بن علية على أن أي شخص ينتقل من المنطقة الحمراء إلى منطقة أقل خطورة يجب أن يخضع للحجر الذاتي لـ14 يوما كي تتم المراقبة الصحية التامة له وكي لا يتسبب في نقل العدوى من منطقة إلى أخرى.

وأكدت بن علية أن جميع التجمعات ممنوعة في الفترة الحالية، مشيرة إلى وجود جلسة ستجمع وزارة الصحة بوزارة الشؤون الدينية بخصوص صلاة عيد الفطر.

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