بن علية: ارتفاع عدد الإصابات بالسلالة الجنوب إفريقيا إلى 8 أشخاص

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في حوار مع الإذاعة الوطنية اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات خلال هذه الفترة يُعتبرا مرتفعا جدا، مشيرة إلى أن أكثر حالات الوفيات تمس الأشخاص الأكثر من 60 سنة .

وقالت بن علية إن الحملة الوطنية للتلقيح ستتنقل إلى الفئات العمرية في الأماكن البعيدة على مراكز التلقيح.

وبينت بن علية بأن السلالة البريطانية والاصلية متفشية مع تسجيل 8 حالات من سلالة جنوب افريقيا، 7 منهم مستوردة موجودون في الحجر الصحي الإجباري .

وأوضحت بن علية بأن مخزون الأكسيجين سيكون تحت الضغط رغم تعزيزه إذا تضاعف عدد المرضى.

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