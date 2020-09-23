بن علية: ارتفاع عدد الحالات التي تستوجب الرعاية بالمستشفيات

أكدت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تستوجب الإقامة بالمستشفيات إلى 256 شخصا، 72 في العناية المركزة و26 تحت جهاز التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أنه تم ترشيد عملية الكشف عن فيروس كورونا .

وبينت بن علية بأن عملية التقصي موجهة للأشخاص الحاملين لأعراض وكانوا في علاقة بشخص مصاب بفيروس كورونا.

وقالت بن علية إن التحاليل تشهد شخصا على المستوى العالمي، لكن تونس تتزود يرميا بالتحاليل، داعية كل حالة مشتبهة إلى عزل نفسها في مكان إقامتها.

كلمات البحث :إقامة;المستشفيات;بن علية