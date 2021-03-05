بن علية: الاشتباه في إصابة 22 شخصا بالسلالة البريطانية لكورونا

أعلنت الناطقة الرسمية بإسم وزارة الصحة نصاف بن علية في نقطة إعلامية من قصر الحكومة بالقصبة اليوم الجمعة، عن الاشتباه في إصابة 22 شخصا بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا .

وبينت بن علية بأنه من بين هؤلاء تأكد تسجيل إصابة بالسلالة البريطانية في منطقة في تونس في انتظار الانتهاء من التقطيع الجيني الكامل بالمخابر للحصول على باقي النتائج.

من جهة أخرى، قالت بن علية إن الوضع الوبائي شهد تراجعا في المؤشرات الوبائية المتعلقة خاصة بعدد الحالات المسجّلة ونسبة الوفيات والحالات المقيمة بالمستشفيات.

كلمات البحث :بن علية;سلالة البريطانية;كورونا