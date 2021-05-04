بن علية: التقطيع الجيني لم يُظهر إلى حد الآن دخول أي سلالات جديدة إلى تونس

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في حوار لها مع إذاعة شمس أف أم صباح اليوم الثلاثاء، أن الوضع الوبائي في تونس اليوم خطير جدا، مشيرة إلى أن نسبة الحالات الإيجابية المكتشفة من بين التحاليل المنجزة تتراوح بين 25 و30 بالمائة ما يكشف أن مستوى العدوى مازال مرتفعا جدا في بلادنا.

وقالت بن علية إن تقلص عدد الوفيات مؤخرا يعود إلى الإبلاغ، مشيرة إلى أن مستوى الحذر في تونس مرتفع جدا ما يستوجب ضرورةً تطبيق الإجراءات الوقائية التي تمّ اتّخاذها.

وأكدت بن علية أن التقطيع الجيني مازال ساريا ولم يُظهر إلى حد الآن دخول أي سلالات جديدة إلى تونس على غرار السلالة الهندية أو السلالة الجنوب الإفريقية أو البرازيلية، مشيرة إلى وجود عدة تحورات حصلت في علاقة بالسلالة الموجود في تونس لكن ليس لها تأثير في علاقة بعدد الإصابات.

وبينت بن علية أن الدراسات التي أُجريت مؤخرا على السلالات الموجودة أثبتت أن السلالة البريطانية انتشارها أسرع بكثير بحوالي 70 بالمائة ونسبة خطورة تفوق 30 بالمائة، مؤكدة أن تحورات هذه السلالة كانت السبب في الموجة الثالثة في تونس.

ودعت بن علية التونسيين إلى الالتزام خلال عيد الفطر بالبقاء في المنزل وفي إطار العائلة المضيقة ما من شأنه أن يُساهم بقدر الإمكان في الحد من انتشار العدوى، على حد تعبيرها .

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