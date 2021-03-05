بن علية: التقليص في ساعات حظر التجول إلى العاشرة ليلا

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية في نقطة إعلامية ظهر اليوم الجمعة 5 مارس 2021، أنّ اللجنة العليا لمجابهة الكورونا قررت التقليص في ساعات حظر التجول إلى العاشرة ليلا عوضا عن الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي وذلك بداية من يوم الاثنين 8 مارس الجاري.

يُشار إلى أن القرارات الجاري بها العمل حاليا والمتخذة من قبل الهيئة منذ 25 جانفي 2021، ستتواصل إلى غاية 7 مارس الحالي.

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