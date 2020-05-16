بن علية: الحالتان الأخيرتان في قفصة كانتا موجدتان في الحجر الذاتي

اخر تحديث : 16/05/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

ندوة وزارة الصحة

أكدّت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في نقطة إعلامية اليوم السبت، أن الحالتان المسجلتان أمس في قفصة كانتا موجدتان في الحجر الصحي الذاتي، وتم اكتشافهما في إطار تقصي المخالطين للمصاب الأخير في ولاية قفصة مع تسجيل حالة إصابة بتونس العاصمة من بين الوافدين من الخارج.

وشددت بن علية على أن خطر الفيروس مازال موجودا ما يستوجب الحذر والالتزام بتطبيق الإجراءات المعلن عنها على غرار الابتعاد على التجمعات وحمل الكمامات.
وقالت بن علية إن أي خلل في تطبيق الإجراءات يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على الوضع الوبائي في تونس .


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