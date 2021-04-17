بن علية: السلالة البريطانية هي المهيمنة حاليّا مع ظهور سلالات جديدة

اخر تحديث : 17/04/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

نصاف بن علية

وصفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن عليّة في نقطة إعلامية اليوم السبت، الحالة الوبائية بالبلاد « بالخطرة جدا  » وفق جميع المؤشرات حيث تميّزت بارتفاع لعدد الحالات الإيجابية المسجّلة يوميا وبالتالي ارتفاع نسبة الايواء بالمستشفيات وارتفاع لعدد الوفيات تزامنا مع انتشار السلالة البريطانية المتحوّرة .
وأكدت بن علية بأن السلالة البريطانية هي السلالة المهيمنة حاليّا من حسب التقطيع الجيني مع ظهور سلالات جديدة.
ودعت بن عليّة إلى حتميّة تطبيق الإجراءات الوقائية والتسجيل في منظومة ايفاكس للتلاقيح قصد الحدّ من تفشّي الوباء.


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