بن علية: الـ39 حالة جديدة استظهروا بتحاليل سلبية وخطر كورونا مازال قائما

أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن أن الـ39 حالة إصابة وافدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها بتاريخ أمس الأحد، قادمة من دول مصنفة بالمناطق الحمراء مبينة انه رغم استظهار أصحابها بتحاليل مخبرية تؤكد سلامتهم من هذا الفيروس لدى حلولهم بتونس، الا أن نتائج التحاليل كانت إيجابية بعد خضوعهم لفترة الحجر الصحي الاجباري الممتدة على 7 أيام.

واعتبرت بن علية أن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا يدل على أن خطر هذه الآفة مازال قائما ولا بد من مواصلة التزام الحذر.

وقالت بن علية إن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بها داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة حتى الآن لكن استمراره على هذا الحال غير مضمون في ظل عودة انتشار هذا الفيروس في عديد البلدان حول العالم.

ودعت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة جميع التونسيين الى توخي الحذر وعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية لمجابهة العدوى بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بلاغ لها اليوم، أنه تم تسجيل 39 حالة إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1302 حالة مؤكدة.

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