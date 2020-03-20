بن علية: المرايحي ليس موجودًا في القائمة التي أعلنت عنها وزارة الصحة

أكدت مديرة مركز الأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية خلال نقطة إعلامية اليوم الجمعة 20 مارس 2020، أن رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهورى لطفي المرايحي ليس موجودًا في القائمة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم.

وكان رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري محمد لطفي المرايحي قد أعلن مساء أمس الخميس، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، عن إصابته مع مجموعة ضيقة من قيادات الصف الأول للحزب بفيروس كورونا المستجد.

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