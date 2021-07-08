بن علية: المنظومة الصحية انهارت والمركب قاعد يُغرق بينا

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في تصريح لموزاييك أف أم اليوم الخميس، أن الوضع الصحي الحالي في تونس كارثي وأن المنظومة الصحية انهارت والمركب بصدد الغرق بالجميع.

وشددت بن علية على أن الجميع يجب أن يتحمل مسؤوليته وأن تتوحد الجهود كي لا يغرق المركب، مشيرة إلى أن أعداد الوفيات المسجلة يوميا مهول .

وتوقعت بن علية أن تكون السلالة الهندية المهيمنة حاليا في تونس بالنظر إلى تسارع عدد الحالات والوفيات، مشيرة إلى أن عدد الوفيات مرتبط بقدرة المنظومة الصحية على التكفل بالمرضى .

وفي تعليقها على مؤتمر اتحاد الشغل المنعقد بسوسة، قالت بن علية إن القانون يجب أن يُطبق على الجميع، مشددة على أن القرارات موجبة للجميع.

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