بن علية: الوضع الوبائي خطير جدا ونسبة التحاليل الإيجابية فاقت 30%

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم السبت، أن الوبائي خطير جدا، حيث فاقت نسبة التحاليل الإيجابية 30% وهو مؤشر يدل على الانتشار الكبير للفيروس مع ارتفاع عدد الوفيات .

وكشفت بن علية عن وجود مناطق بها نسبة إشعار مرتفعة جدًّا .

وربطت بن علية الوضع الوبائي بالسلالات المتحورة والتي يتضاعف نسق تسارعها وانتشارها يوميا، مرجحة فرضية أن تُصبح السلالة الأكثر انتشارا في تونس .

وبيتت بن علية بأن حلقات العدوى الكبرى انطلقت إثر الاحتفال بحفل زفاف أو مواكب تشييع الموتى أو التجمعات .

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