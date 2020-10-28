بن علية: الوضع الوبائي خطير جدّا وأغلب المصابين أعمارهم بين 35 و55 سنة

أكدت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في نقطة إعلامية عقدت اليوم الأربعاء، أن الوضع الوبائي خطير جدا، حيث نشهد تصاعدا في عدد الحالات المسجلة والوفيات وعدد الحالات التي تستجوب إيوائها بالمستشفيات.

وبينت بن علية بأن أغلبية الحالات المسجلة تتراوح أعمارها بين 35 و55 سنة، وترتفع النسبة قليلا لدى النساء، مشيرة إلى أنه تم تسجيل وفيات لمن سنهم أقل من 20 سنة وأكثر من 65 سنة.

وأوضحت المتحدثة بأن أغلب حالات الوفاة سُجلت لدى أشخاص لديهم أمراض مزمنة أو كبار السن، مشددة على خطورة هذا الفيروس.

كما طالبت بن علية بتطبيق الجميع للإجراءات التي تم اتخاذها وسيتم اتخاذها خلال الأيام المقبلة، مضيفة بأنه لم يتم تسجيل إصابات لأشخاص متعافين من فيروس كورونا مرة ثانية في تونس.

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