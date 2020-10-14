بن علية: هناك تحسن ملحوظ في ارتداء الكمامة لدى المواطن

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، أن هناك تحسن ملحوظ في ارتداء الكمامة لدى المواطن ما سيُساعد على السيطرة في النسق التصاعدي لانتشار هذا الفيروس.

وشددت بن علية على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي، باعتبار و أن عملية العدوى تكون سريعة وتتسبب في عدد كبير من الحالات خلال التجمعات .

وقالت بن علية إن المسؤولية جماعية للحد من انتشار الفيروس والتقليل من حدة انتشاره على الفئات التي يُمكن أن تتعرض لمضاعفات، مشيرة إلى أن كل قطاع مسؤول على إيجاد الحلول اللازمة لتطبيق البروتوكولات الصحية الصادرة عن الوزارة .

وبينت الناطقة الرسمية بإسم وزارة الصحة بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في تونس إرتفع إلى 537 حالة وفاة بعد تسجيل 25 حالة وفاة جديدة يوم أمس 13 أكتوبر .

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