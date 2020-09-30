بن علية تدعو الجميع للالتزام بالوقاية كعنصر رئيسي لمنع انتشار عدوى كورونا

دعت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة نصاف بن عليّة خلال نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائيّة الفرديّة والجماعيّة وخاصّة ارتداء الكمامة والتّباعد الجسدي وغسل الأيدي بالماء والصابون والتطّهير والتّعقيم والنّظافة العامّة وتطبيق البروتوكولات الصحّية القطاعيّة المعدّة للغرض.

وأشارت بن علية إلى أنّ المناطق والمعتمديّات المصنّفة مناطق حمراء، فإنّه يتمّ يوميا تحيين الوضع الوبائي الخاصّ بها حسب الحالات المجمّعة وعدد الإصابات المسجلّة خلال 14 يوما والتّي تشهد تسجيل 250 حالة لكلّ 100 ألف ساكن، فإنّ هناك إجراءات فوريّة تمّ اتّخاذها في هذه المناطق بالتّنسيق مع السّلط الجهويّة والمحلّية لتطبيق الإجرءات الوقائيّة للحدّ من انتشار فيروس كورونا نتيجة التجمّعات والحفلات العائليّة وفي أماكن العمل.

كما جددت بن علية الدعوة للجميع للالتزام بالوقاية كعنصر رئيسي لمنع انتشار العدوى والتّقليص من الحالات الخطرة وإحكام التكفّل بها خاصّة في ظلّ عدم توفّر لقاح في الوقت الرّاهن ضدّ فيروس كورونا.

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