بن علية: تسجيل حلقات عدوى والوضع حرج في 4 ولايات

انعقدت ندوة صحفيّة اليوم الأربعاء 12 أوت 2020، بمقرّ وزارة الصحّة خصّصت لتقديم آخر مستجدّات الوضع الوبائي خاصّة بالجهات التّي شهدت حلقات عدوى محلّية ومختلف الإجراءات لمحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجدّ والاستعدادات اللّوجستيّة للحجر الصحّي والإيواء بالمستشفيات سواء للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجدّ أو لباقي المرضى ممّن يتطلّبون العناية بالمؤسسات الصحية.

وأكدت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية تسجيل مجموعة من حلقات العدوى في عدد من الولايات التونسية والناتجة عن مخالطة حالات إصابة وافدة من الخارج، مشيرة إلى أن الوضع حرج في 4 ولايات التي تتوزع عليها الولايات وهيىالقيروان، قابس، مدنين وسوسة.

وأفادت نصاف بن عليّة بأنّ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجدّ بلغ 1768 وقد تمّ تسجيل، منذ فتح الحدود في 27 جوان الفارط، 394 حالة إصابة وافدة و173 حالة إصابة محلّية بالفيروس، مضيفة بأنّ المناطق التّي عرفت حلقات عدوى محلّية على غرار القيروان وقابس وسوسة ومدنين تشهد تقصّي نشيط لجميع المخالطين وحصر الحالات المشتبهة والقيام بالتّحاليل إضافة إلى الحرص على اتّباع إجراءات الوقاية الصحية العامة.

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