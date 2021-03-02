بن علية: حامل السلالة البريطانية لم يسافر إلى خارج البلاد

أكدّت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والناطقة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، في تصريح للقناة الوطنية الأولى اليوم الثلاثاء، أن الحالة المكتشفة الحاملة للطفرة البريطانية من فيروس كورونا، كانت قد رُصدت يوم 22 فيفري المنقضي.

وأبرزت بن علية بأن حامل هذه الطفرة لم يسافر إلى خارج البلاد التونسية، ما يعني انه تلقى العدوى في تونس، وقد انطلقت المصالح الصحية في عملية التقصي الميداني دون أن تكتشف إلى الآن أية إصابة في محيط الحالة المكتشفة.

وقالت بن علية إنه ليست هناك مؤشرات وبائية تكشف عن انتشار سريع للوباء، لكن هناك عدة بؤر وتجمع لعدد الوفيات وعدد الحالات وهو ما تعمل وزارة الصحة عبر عمليات التقصي الميداني على حصرها ومنع انتشار أي تحوير محتمل للوباء من الانتشار.

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