بن علية: درجة مخاطر انتقال كورونا من الخارج مرتفعة

أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت 20 جوان 2020، أنّ درجة مخاطر انتقال فيروس كورونا من الخارج، تعد مرتفعة في ظل تسجيل معدل يومي للإصابات الوافدة يتراوح بين 10 و20 حالة اصابة وافدة يوميا.

واعتبرت بن علية بأنّ الوضع الوبائي يتطلب من المواطنين مواصلة اعتماد قواعد التوقي من مرض كورونا المستجد، مشيرة إلى أنّ الفرق الطبية تركز جهودها على إحتواء حالات الإصابة الوافدة من الخارج.

وطالبت بن علية بضرورة الالتزام بإجراءات العزل الصحي الذاتي للتونسيين العائدين من الخارج في اطار رحلات الاجلاء.

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