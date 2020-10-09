بن علية: رئيس الحكومة أكد ضرورة تفادي العوائق التي أدّت لعدم تطبيق الإجراءات

انعقد مساء اليوم الجمعة 09 أكتوبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة الاجتماع الدوري لتقييم الوضع الوبائي باشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي.

وتطرق الاجتماع إلى تطور الوضع الوبائي في مختلف الجهات، وتقييم مدى تطبيق القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة مؤخرا.

وأكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية عقب اللقاء، بأن رئيس الحكومة أكد على ضرورة متابعة تطبيق الاجراءات التي تم اتخاذها وتفادي كل ما من شأنه ان يعيق تنفيذها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية في كل المجالات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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