بن علية: فيروس كورونا ينتشر بسرعة في كامل تراب الجمهورية

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 25 وفاة جديدة بعد آخر تحيين لوزارة الصحة، ليرتفع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 389 شخصا إلى حدود ليلة أمس الثلاثاء في حدود الساعة الثامنة مساء.

كما أشارت بن علية إلى أن 1212 هو العدد الجملي لصمابي كورونا الذي تم التكفل بهم في المستشفيات، 472 يتم التكفل بهم حاليا في المستشفيات، 128 منهم في أقسام الانعاش و50 مصابا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وقالت بن علية إن نسبة ظهور المرض بلغت 156 شخصا على 100 ألف ساكن، فيما بلغت خلال الـ14 يوما الأخيرة 72.9 بالمائة على 100 ألف ساكن.

وأشارت بن علية إلى أن 27 معتمدية سجلت أكثر من 100 إصابة على 100 ألف ساكن وهي مناطق ذات خطورة مرتفعة .

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