بن علية: في هذه الحالات يتم تعليق الدروس بالأقسام أو الغلق المؤقت للمدارس

أعلنت المديرة العامة للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، أنه في حال تمّ تسجيل 3 حالات مجمّعة مصابة بفيروس كورونا في القسم نفسه في الزمان نفسه أي خلال أسبوع سيقع تعليق الدروس بالقسم للقيام بعملية التقصي وعزل الحالات الايجابية والتكفل بهم، فيما يُواصل البقية الدروس بصفة عادية.

وبينت بن علية بأنه في صورة تسجيل 3 حالات مجمعة في مدرسة في 3 أقسام على الأقل ستنطلق عملية التقصي لكل حامل للأعراض بالمدرسة ككل وحسب الأعداد المسجلة وطبيعة العدوى من داخل أو خارج المدرسة ومدى تطبيق البروتوكول الصحي بها سيتم اتخاذ قرار بالغلق المؤقت للمدرسة الذي يُمكن أن يستمر 14 يوما .

وفي سياق آخر، كشفت بن علية بأن 70 مريضا بفيروس كورونا هم متواجدون حاليا بالمستشفيات، من بينهم 17 في أقسام الإنعاش.

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