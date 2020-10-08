بن علية: كورونا يمس الأطفال وهناك حالات مقيمة بالمستشفى حاليا

أكدت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والناطقة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية في تصريح لقناة نسمة مساء اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020، أن فيروس كورونا يمس الأطفال أيضا، مبينة أن هناك حالات مقيمة بالمستشفى حاليا .

ودعت بن علية التونسيين إلى تطبيق الاجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا أكثر ما يمكن، مؤكدة أن الفيروس سيعيش معنا مدة طويلة.

وشددت بن علية على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات قدر الامكان للتوقي من كورونا .

وكانت بن علية قد أكدت في نقطة إعلامية يوم أمس الأربعاء، أن 5 بالمائة من مصابي كورونا أطفال، ولم يتم التكفل بأي حالة منهم في المستشفيات أو تسجيل حالة وفاة، على حد تعبيرها.

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